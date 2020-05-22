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Глава СК обратил внимание на критику расследования убийства в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал на критику в СМИ расследования дела об убийстве 17-летней давности двух девушек в Бурятии и попросил доложить о ходе следственных действий, сообщила пресс-служба ведомства.

В республиканских СМИ появилась информация с критикой расследования уголовного дела об убийстве двух девушек в 2002 году в Бурятии. В 2019 году спустя 17 лет задержаны бывший и действующий сотрудник полиции. 

Версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении в ряда других преступлений, выявленных в ходе расследования.

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Другой полицейский остается под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Бурятии доложить о ходе расследования уголовного дела.

По версии следствия, в 2002 году между силовиками и девушками произошла ссора, закончившаяся двойным убийством.

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Топ комментариев

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))