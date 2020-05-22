Российская вакцина от COVID-19 показала эффективность на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, они не обнаружили негативных эффектов, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

Речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — сказал «Интерфаксу»Гинцбург.

Академик сказал, что побочных эффектов нет, все живы, здоровы и радуются. Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Всего в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и шесть проходят клинические исследования на людях.