Деревянко рассказал о депрессии после роли стриптизера

Актер Павел Деревянко рассказал Юрию Дудю о депрессии после роли стриптизера в фильме «Счастливый конец».

Деревянко рассказал, что сюжет фильма «Счастливый конец» повторяет гоголевский «Нос», только герой теряет член. Деревянко долго готовился к роли стриптизера Давыденко, не вылезал из спортзала четыре месяца.

При этом биография персонажа во многом повторяла судьбу Деревянко. После съемок Деревянко пришел в ночной клуб в образе стриптизера, а утром с ужасом осознал, что ведет себя как персонаж.

«Я понял, что это был не я, а герой — стриптизер Давыденко. Я так ужаснулся, скомкал костюм выбросил в мусорку, перестал ходить в зал. Наступила депрессуха жесточайшая. Полгода ходила вялый и ужасно себя чувствовал», — рассказал Деревянко Дудю.

При этом широкий зритель не увидел фильм, он вышел в кинотеатрах малым числом копий.

«Ты столько работал, получил такие жесткие последствия после него, ты в депрессии, еще и фильм не вышел», — рассказал актер.