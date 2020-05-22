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Деревянко рассказал о депрессии после роли стриптизера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Актер Павел Деревянко рассказал Юрию Дудю о депрессии после роли стриптизера в фильме «Счастливый конец».

Деревянко рассказал, что сюжет фильма «Счастливый конец» повторяет гоголевский «Нос», только герой теряет член. Деревянко долго готовился к роли стриптизера Давыденко, не вылезал из спортзала четыре месяца. 

При этом биография персонажа во многом повторяла судьбу Деревянко. После съемок Деревянко пришел в ночной клуб в образе стриптизера, а утром с ужасом осознал, что ведет себя как персонаж.

«Я понял, что это был не я, а герой — стриптизер Давыденко. Я так ужаснулся, скомкал костюм выбросил в мусорку, перестал ходить в зал. Наступила депрессуха жесточайшая. Полгода ходила вялый и ужасно себя чувствовал», — рассказал Деревянко Дудю.

При этом широкий зритель не увидел фильм, он вышел в кинотеатрах малым числом копий.

«Ты столько работал, получил такие жесткие последствия после него, ты в депрессии, еще и фильм не вышел», — рассказал актер.

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Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))