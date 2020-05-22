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Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большое количество вакцины сразу произвести сложно, поэтому первыми вакцинируют тех, кто входит в группу риска по заболеванию.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В частности, одной из самых уязвимых групп населения стали люди с болезнями почек. У таких пациентов более высокий не только риск заражения коронавирусом, но и показатели летальности при инфицировании, отметили в Минздраве.

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Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от COVID-19 в России может начаться уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Однако создание препарата «все-таки не забег на стадионе», так как одно из главных условий — это то, что вакцина должна производиться в достаточном количестве, отметил он. «Если даже кто-то и сделает и на месяц раньше, на два месяца раньше, но при этом он ее будет производить штучно, то есть тысяча, две тысячи, десять тысяч, даже миллион — ну это ничто. Надо производить десятки миллионов», — пояснил Гинцбург.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля и тогда же она станет доступна для более широкого применения. Доклинические исследования идут по графику, а испытания препарата от COVID-19 на людях начнутся через месяц, сообщил он.

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