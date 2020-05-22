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Эксперт оценил влияние переноса призыва на боеспособность армии

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Перенос призыва в армию выпускников школ никак не скажется на обороноспособности России, считает директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 21 мая.

«Речь идет о юношах, которым сейчас, на момент окончания средних учебных заведений, уже исполнилось, по ряду причин, 18 лет и которые из-за отложенного ЕГЭ попадали под весенний призыв. Так как они были учащимися, то им автоматически была бы предоставлена возможность сдать ЕГЭ и попытаться поступить в высшее учебное заведение, предоставляющее отсрочку от призыва», — сказал Михайлов в интервью «Известиям».

Из-за сдвига ЕГЭ и возможного смещения экзаменов в вузы эта категория ребят пока попадает под отсрочку. «Но уже к октябрю, когда подойдет время осеннего призыва, вероятнее всего, все экзамены будут завершены, и те, кто не поступил в вузы, отправятся осенним призывом в армию вместе с другими совершеннолетними призывниками», — пояснил эксперт.

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При этом отказываться от призывной армии военный политолог считает неправильным. «Полностью переходить на контрактную армию — это неправильное решение, тем более в условиях большего количества желающих служить, чем «косить» от современной российской армии, и очень высокого конкурса в военные вузы», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что воинским коллективам эпидемия коронавируса угрожает меньше всего. «Теоретически заболеть может каждый человек, но все-таки у молодых и здоровых парней в войсках иммунитет гораздо выше, чем у среднестатистического россиянина. При этом меры профилактики, конечно, стоит выполнять», — заключил Михайлов.

Глава Генштаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Учащимся, оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва, заявил он.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))