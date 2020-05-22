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Потепление до +29 градусов придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление придет на выходных в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. В воскресенье воздух прогреется до +27… +29 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкальскому краю в субботу кратковременные дожди. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +4...+9, местами до -4 градусов. Днем +19… +21, местами до +17 градусов.

В воскресенье кратковременные дожди и грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, местами до -3 градусов. Днем +21… +27, местами +13… +19 градусов.

В Иркутской области местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, местами до нуля градусов. Днем +24… +29, местами +17… +22 градуса.

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