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Совершенно новая функция появилась в WhatsApp

Источник:
РГ
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp получит функцию распознавания QR-кодов. Пока ее реализовали в бета-версии приложения для iOS, позднее она появится и на Android-устройствах.

C помощью сканера QR-кодов можно будет быстро добавить человека в список контактов, пишет РГ со ссылкой на портал WABetaInfo.

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Быстрое добавление контакта по QR-коду работает следующим образом: один из собеседников генерирует собственный код в приложении WhatsApp, а затем второй сканирует его камерой — также в мессенджере. Вместе с кодом передается и мобильный номер.

Если пользователь считает, что он передал свой QR-код не тому человеку или опубликовал его не там, где планировал, он может отозвать код и сгенерировать новый. Старый код после этого станет недействительным. Повторять такую операцию можно любое количество раз.

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