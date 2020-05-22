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Возобновлен прием экзаменов в автошколах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

ГИБДД и автошколы возобновили прием экзаменов водителей, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Экзаменационные подразделения ГИБДД возобновили прием теоретических экзаменов, экзаменов по первоначальным навыкам управления автомобилем и в условиях дорожного движения.

Прием граждан осуществляется с интервалом в 10 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического благополучия. Прием экзаменов на автодроме будут проводить для пяти кандидатов в час, в условиях дорожного движения примут не более трех кандидатов.

К сдаче не будут допущены лица с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Лица, находящиеся в экзаменационном классе и автомобиле, должны быть в защитных масках и перчатках.

Учебные организации проинформированы о максимальном переходе на электронный документооборот посредством электронной почты. Кандидаты в водители должны записываться на испытания через свои автошколы.

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Топ комментариев

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))