Возобновлен прием экзаменов в автошколах Новосибирска

ГИБДД и автошколы возобновили прием экзаменов водителей, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Экзаменационные подразделения ГИБДД возобновили прием теоретических экзаменов, экзаменов по первоначальным навыкам управления автомобилем и в условиях дорожного движения.

Прием граждан осуществляется с интервалом в 10 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического благополучия. Прием экзаменов на автодроме будут проводить для пяти кандидатов в час, в условиях дорожного движения примут не более трех кандидатов.

К сдаче не будут допущены лица с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Лица, находящиеся в экзаменационном классе и автомобиле, должны быть в защитных масках и перчатках.

Учебные организации проинформированы о максимальном переходе на электронный документооборот посредством электронной почты. Кандидаты в водители должны записываться на испытания через свои автошколы.