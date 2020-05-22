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Минобороны по итогам испытаний дало оценку Су-57

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia / CC BY-SA 2.0

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в вице-премьер Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — сказал Борисов в интервью РИА Новости.

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Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

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Иркут 69

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Иркут 69

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Иркут 69

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Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

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