НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Motorola выпустит новую версию легендарной «раскладушки»

Источник:
Sibnet.ru
303 1
Фото: © Empoor

Motorola приготовила к выпуску новый раскладной смартфон Razr, появиться он может уже осенью 2020 года, сообщил представитель Lenovo Тибо Дуссон.

Дуссон не стал раскрывать подробностей о новинке, назвав только предположительную дату выхода — сентябрь 2020 года. По его словам, раскладушку выпустят под под брендом Razr, пишет «Мойка78».

Несмотря на небольшой объем официальной информации, в Сети уже появились сообщения, что новая Motorola Razr получит прочный дисплей и корпус. 

В прошлом году создатели представили первый смартфон-«раскладушку» Motorola Razr. Ее оснастили 6,2-дюймовым складным OLED-дисплеем, вторым экраном, шестью гигабайтами оперативной памяти. Но она «провалилась» на рынке. 

#Гаджеты
Чем отличаются матрицы мониторов?

Эксперты заявили, что одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами.

Легендарная кнопочная «раскладушка» Motorola RAZR V3 была выпущена в 2004 году. Ее ключевой особенностью стал дизайн: сверхтонкий профиль, клавиатура из металлической пластины, оснащенная электролюминесцентной подсветкой.

Стала самой популярной и продаваемой моделью раскладного телефона. За все время продано 130 миллионов экземпляров. Сейчас права на бренд Motorola принадлежат компании Lenovo.

Еще по теме
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
Dyson показала электрокар, который не собирается выпускать
Эколог подтвердил опасность кондиционеров
смотреть все
Технологии #Техника #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская вакцина от COVID-19 показала эффективность на людях
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
•
Эксперт оценил влияние переноса призыва на боеспособность армии
•
Производство авто рухнуло в России
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Ладонь и угли: готовим стейк из говядины
•
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
•
Микрофибра и целлюлоза: зачем нужны разные тряпки?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Три больных COVID-19 умерли в Забайкалье за день
Сибирь 22.05.2020 14:44
Пьяный угонщик столкнулся с поездом под Новосибирском
Сибирь 22.05.2020 14:29
Глава СК обратил внимание на критику расследования убийства в Бурятии
Сибирь 22.05.2020 14:26
Потепление до +29 градусов придет в Восточную Сибирь
Сибирь 22.05.2020 12:43
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65411
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
6310
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5003
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
4179
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская вакцина от COVID-19 показала эффективность на людях
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
•
Эксперт оценил влияние переноса призыва на боеспособность армии
•
Производство авто рухнуло в России
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))