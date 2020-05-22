Motorola выпустит новую версию легендарной «раскладушки»

Motorola приготовила к выпуску новый раскладной смартфон Razr, появиться он может уже осенью 2020 года, сообщил представитель Lenovo Тибо Дуссон.

Дуссон не стал раскрывать подробностей о новинке, назвав только предположительную дату выхода — сентябрь 2020 года. По его словам, раскладушку выпустят под под брендом Razr, пишет «Мойка78».

Несмотря на небольшой объем официальной информации, в Сети уже появились сообщения, что новая Motorola Razr получит прочный дисплей и корпус.

В прошлом году создатели представили первый смартфон-«раскладушку» Motorola Razr. Ее оснастили 6,2-дюймовым складным OLED-дисплеем, вторым экраном, шестью гигабайтами оперативной памяти. Но она «провалилась» на рынке.

#Гаджеты Чем отличаются матрицы мониторов?

Эксперты заявили, что одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами.

Легендарная кнопочная «раскладушка» Motorola RAZR V3 была выпущена в 2004 году. Ее ключевой особенностью стал дизайн: сверхтонкий профиль, клавиатура из металлической пластины, оснащенная электролюминесцентной подсветкой.

Стала самой популярной и продаваемой моделью раскладного телефона. За все время продано 130 миллионов экземпляров. Сейчас права на бренд Motorola принадлежат компании Lenovo.