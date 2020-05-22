Производство авто рухнуло в России

Производство легковых автомобилей в апреле 2020 года сократилось в пять раз — было выпущено всего 30 тысяч машин, свидетельствуют данные Росстата.

В апреле собрали в пять раз (на 79,2%) меньше легковых авто к тому же месяцу прошлого года.

Едва не был достигнут антирекорд августа 2009 года. Тогда в стране было выпущено всего 19 тысяч легковых машин, а Росстат фиксировал снижение к августу 2008 года на 85%.

По итогам января-апреля 2020 года падение производства легковых автомобилей разогналось из-за апреля почти вдвое — до 33,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, за четыре месяца выпущено всего 353 тысячи автомобилей.