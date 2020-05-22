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Ученые нашли способ восстановления нервных клеток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из Медицинской школы Университета Колорадо определили новый способ, позволяющий восстановить клетки центральной нервной системы после повреждения, сообщается на сайте университета.

Американские ученые обнаружили, что двигательная активность стимулирует клеточные процессы. Исследование проводили на мышах с рассеянным склерозом.

Доцент кафедры биологии клетки и развития в Медицинской школе Университета Колорадо этан Хьюз и его коллеги обнаружили, что зрелые олигодендроциты (специальные клетки центральной нервной системы) могут способствовать восстановлению нервной системы путем создания новых миелиновых оболочек. 

Миелиновые оболочки окружают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов в мозг и из мозга. Выявление вклада зрелых олигодендроцитов в этот процесс является прорывом.

Ученые предлагают новую цель для терапевтических вмешательств для пациентов с неврологической инвалидностью, например, вызванных рассеянным склерозом, которое влияет на способность мозга связываться с остальной частью тела.

«Когда человек, у которого структурные связи (в мозгу) разрушены, проходит физическую реабилитацию, они восстанавливаются, поэтому он чувствует себя лучше. Но полностью симптомы могут уйти только у тех, у кого болезнь застали вовремя, когда у нейронных связей еще есть достаточный резерв», — цитирует издание «Доктор Питер» заведующего отделением реабилитации Центра рассеянного склероза Городской больницы №31 в Санкт-Петербурге Глеба Макшакова. 

По его словам, врачи уже используют физическую активность для лечения пациентов с рассеянным склерозом.

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Топ комментариев

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.