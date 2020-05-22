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Женщина соврала чиновникам о работающем фитнес-клубе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Забайкалья отправила жалобу в краевое министерство экономического развития, заявив о якобы работающем в период пандемии фитнес-клубе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Мы готовились составить чек-лист. Но когда прибыли на место, то увидели клуб закрытым. Хотя в жалобе было написано, что занятия проводятся целый день, в том числе групповые. Обращение читинки оказалось ложным. Однако в ближайшее время мы проверим и другие фитнес-центры», — сообщил эксперт Минэкономразвития Игорь Номоконов.

Ранее владельцы фитнес-клубов просили дать им возможность открыться, проводить индивидуальные занятия с соблюдением социальной дистанции, проветривания, дезинфекции. Пока этот вопрос на рассмотрении, работать спортивным объектам запрещено.

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В Забайкалье с 11 апреля открыты все магазины и частично сфера услуг (бани, салоны красоты). Общепит работает онлайн и на вынос. С 14 мая на территории края разрешена работа автошкол.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что организации, деятельность которых разрешена в период режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, обязаны соблюдать регламент безопасной деятельности.

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Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

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Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.