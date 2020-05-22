Решетников назвал срок восстановления российской экономики

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития ожидает спад российской экономики в 2020 году на 5%, восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% — в 2023 году. Министерство внесло в среду в правительство основные параметры сценарных условий макропрогноза на 2020-2023 годы, приводит «Интерфакс» слова Решетникова.

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Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале — на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года. При этом сезонно очищенный квартальный рост, по словам, министра, начнется уже в III квартале 2020 года (по отношению ко II кварталу).

Инвестиции в основной капитал, по оценке Минэкономразвития, в 2020 году упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, в 2022-2023 годах — на 5,6-5,7% в год. Падение промышленного производства в 2020 году ожидается на 5,4% с ростом на 3,3% в 2021 году, на 3,3% в 2022 году и на 3,4% — в 2023 году.

Решетников предупредил, что прогноз министерства неточный, потому что пандемия влияет на него сильнее экономических факторов. Параметры прогноза уточнят в августе и в сентябре.