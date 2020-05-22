Информацию обо всех россиянах соберут в единой базе данных

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о создании единой базы данных, где будет хранится вся основная информация о россиянах, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Регистр будет содержать: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; СНИЛС; ИНН; гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов.

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Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений. Предполагается, что закон введут в действие с 1 января 2022 года, но некоторые нормы будут вступать в силу на протяжении нескольких лет вплоть до 2025 года.

Авторы закона считают, что система поспособствует борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.