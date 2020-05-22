Жара вернется в Новосибирск

Прохладная дождливая погода уступит место солнечной и теплой в выходные в Новосибирске, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 23 мая будет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем будет теплее — 23-25 градусов. Жара вернется в воскресенье. Температура воздуха днем повысится до 25-27 градусов тепла. Осадки прекратятся.

В понедельник, 25 мая будет также тепло и сухо, небо затянут облака. Воздух днем прогреется до 27 градусов.