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Жара вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прохладная дождливая погода уступит место солнечной и теплой в выходные в Новосибирске, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 23 мая будет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем будет теплее — 23-25 градусов. Жара вернется в воскресенье. Температура воздуха днем повысится до 25-27 градусов тепла. Осадки прекратятся.

В понедельник, 25 мая будет также тепло и сухо, небо затянут облака. Воздух днем прогреется до 27 градусов.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.