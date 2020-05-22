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Еще один российский боец подписал контракт с UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tagir_ulanbekov; instagram.com/tagir_ulanbekov

Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщил представитель команды спортсмена.

«Тагир стал бойцом UFC», — цитирует ТАСС представителя команды.

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.