Еще один российский боец подписал контракт с UFC

Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщил представитель команды спортсмена.

«Тагир стал бойцом UFC», — цитирует ТАСС представителя команды.

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.