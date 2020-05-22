Еще один российский боец подписал контракт с UFC

Российский боец Тагир Уланбеков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщил представитель команды спортсмена.
«Тагир стал бойцом UFC», — цитирует ТАСС представителя команды.
Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.
pilot995Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.
Иркут 69Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...
Иркут 69О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.
AlhazredВсе это влажные мечты Пиндостана)))
УдавиковПиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.