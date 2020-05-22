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Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), поскольку, по его мнению, Россия нарушает положения этого соглашения.

Трамп заявил журналистам, что Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

«Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к этому», — приводит РБК слова Трампа.

Председатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Элси Гастингс назвала опрометчивым решение о выходе из договора и призвала администрацию президента США пересмотреть его. По ее словам, соглашение на протяжении десятилетий поддерживало трансатлантическую безопасность и «всегда пользовалось двухпартийной поддержкой» благодаря вкладу в безопасность Штатов и их союзников.

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Замглавы российского МИДа Александр Грушко отметил, что решение Вашингтона приведет к подрыву «еще одного фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность на континенте».

Грушко отметил, что Штаты «точно так же под надуманными предлогами» вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также «предприняли еще целый ряд деструктивных шагов в сфере стратегической стабильности и безопасности».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства. Соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.