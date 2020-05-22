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Фильм дня: «Револьвер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Криминальный боевик с почерком Гая Ричи можно назвать цитатником, каждое размышление героя — настоящая философия.

Франция, 2005 год, режиссер Гай Ричи, 16+
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Рэй Лиотта, Винсент Пасторе.

Сюжет построен на борьбе главного героя со своими слабостями и фобиями, а его параллельных попытках расправиться с врагами.

Главный герой Джейк (Стэйтем) семь лет назад попал в неприятную историю. Город был помешан на нелегальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Накануне большой игры Мака потерял одного из своих парней, и Джейку Грину предложили заменить его. Под давлением он согласился и выиграл за карточным столом...

«Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником», — эта заглавная цитата фильма отсылает зрителя к книге «Основы шахмат» 1883 года. Она звучит и в предисловии к фильму, и на протяжении картины.

«Револьвер» интересен не столько сюжетом, сколько диалогами. Гай Ричи не оставил персонажам пустой болтовни, все беседы исключительны и со смыслом. Например, когда Джейк был готов осуществить свою лучшую разводку. 

«Есть что-то в себе, чего ты не знаешь. То, что вы будете отрицать, существует даже до тех пор, пока не станет слишком поздно что-либо с этим делать. Это единственная причина, по которой ты встаешь утром, единственная причина, по которой ты страдаешь от дерьмового босса, крови, пота и слез. Это потому, что вы хотите, чтобы люди знали, насколько вы хороши, привлекательны, щедры, забавны, дики и умны. «Боитесь или почитайте меня, но, пожалуйста, подумайте, что я особенный. Мы разделяем зависимость. Мы наркоманы одобрения», — говорит Грин.

Гай Ричи объяснил идею фильма так: «Если вы в игре, она продолжает вращаться до тех пор, пока вы не осознаете, что находитесь в игре, и тогда, может быть, начнёте развиваться. Фильм основан на принципах игры: где игра начинается, где она кончается, и кто кого разводит».

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