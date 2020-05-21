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Кадырова госпитализировали из-за коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © vk.com/ramzan

Главу Чечни Рамзана Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

Сейчас за состоянием Кадырова наблюдают врачи одной из московских больниц, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В пресс-службе главы Чечни отказались комментировать тему здоровья своего лидера.

По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров якобы пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом ОРВИ. Однако позднее состояние ухудшилось, было решено перевезти его в Москву.

По неподтвержденным данным, Кадырову диагностировали поражение легких, что может указывать на диагноз COVID-19. Однако результаты тестов чеченского лидера пока не готовы. Официально в Чечне на 21 мая зарегистрировано 1026 случаев заражения коронавирусом.

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