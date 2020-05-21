Apple обновила операционную систему из-за коронавируса

Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, она была адаптирована к ситуации пандемии коронавируса.

Так, iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Предыдущая операционная система выдавала ошибку, если доступ к аппарату пытался получить человек в маске.

После обновления система распознавания лиц работает корректно с лицами в маске. Также iOS 13.5 содержит приложение Expose Notification — это система уведомлений о контактах с зараженными коронавирусом.

Система отслеживает взаимодействие с находящимися неподалеку смартфонами. Если человек вводит в приложение данные, что он заболел COVID-19, софт предупреждает всех владельцев устройств, которые находились рядом с инфицированным последние дни.