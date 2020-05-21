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Apple обновила операционную систему из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, она была адаптирована к ситуации пандемии коронавируса.

Так, iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Предыдущая операционная система выдавала ошибку, если доступ к аппарату пытался получить человек в маске.

После обновления система распознавания лиц работает корректно с лицами в маске. Также iOS 13.5 содержит приложение Expose Notification — это система уведомлений о контактах с зараженными коронавирусом.

Система отслеживает взаимодействие с находящимися неподалеку смартфонами. Если человек вводит в приложение данные, что он заболел COVID-19, софт предупреждает всех владельцев устройств, которые находились рядом с инфицированным последние дни.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.