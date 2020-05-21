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Путин объявил новую дату проведения ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал Путин на совещании по вопросу о ситуации в системе образования.

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Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Зачисление в высшие учебные заведения России по результатам Единого государственного экзамена начнутся уже в августе.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдет в августе», — уточнил Путин.

Аттестаты выпускникам выдадут без экзаменов. Решение является исключением, оно носит временный характер, отметил глава государства. При этом власти не рассматривают вариант с отменой ЕГЭ.

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