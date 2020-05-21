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Шесть пляжей откроют в Новосибирске летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шесть пляжей откроют в Новосибирске летом, спасатели уже провели водолазные работы по обследованию дна на пляже «Бугринская роща», сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске планируют открыть пляж «Бугринская роща», пляж «Звезда», в парке культуры и отдыха «У моря Обского» – три пляжа: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг». Пляж «Наутилус» закрыт из-за строительства нового ЛДС.

«Пляж "Бугринская роща" – первый, который мы обследуем. Далее по плану – парк культуры и отдыха "У моря Обского" и пляж "Звезда", – рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы мэрии Новосибирска Алексей Шилов.

По его словам, водолазные работы – один из этапов подготовки пляжей к купальному сезону. Задача – пройти по дну для поиска крупногабаритного мусора.

«В прошлом году на пляже "Бугринская роща" мы достали большую покрышку, на "Наутилусе" – бочку от мусора, на Обском водохранилище – коряги, застрявшие в песке. Водолаз проходит галсами, прочесывает все дно. Планируем завершить водолазные обследования пляжей до 1 июня», — сказал Шилов.

Для того чтобы пляж был официально открыт, сдается вода на анализ, обустраивают береговую линию, места отдыха, готовят матросов-спасателей, устанавливают медицинский пункт с дежурством медиков, опорный пункт полиции для охраны общественного порядка.

«На территории пляжа «Бугринская роща» выставлены предупредительные аншлаги и объявления о запрете купания, но люди все равно приходят. Сейчас из-за распространения коронавирусной инфекции все закрыто, но мы ведем активную подготовку пляжа.Как только снимут ограничения, будем решать, когда открывать пляж», — отметил администратор пляжа Роман Канавин.

С 15 мая начали работать спасательные посты в запрещенных для купания местах. В этом году в список этих мест добавили три объекта: реку Обь в районе ул. Сухарной в Центральном округе, карьер в районе жилого комплекса «Радуга Сибири» в Ленинском районе, протоку в районе СНТ «Держава» в Первомайском районе.

В местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах города Новосибирска выставлено 172 аншлага «Купаться запрещено» и информационных щита с правилами поведения на воде и номерами телефонов спасательных служб.

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