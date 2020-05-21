Wink бесплатно покажет концерт Юрия Шевчука

Видеосервис Wink бесплатно покажет телевизионную премьеру
стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который
состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге.
«Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур".
Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши
планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в
квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А
пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи
людей на время становятся одним целым», — сказал лидер группы Юрий Шевчук.
В телевизионной версии концерта «История Звука» прозвучат
проверенные временем хиты группы «ДДТ» — «В последнюю осень», «Просвистела»,
«Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё, что останется после меня» и
другие композиции.
В целом концерт представляет ретроспективу развития группы
«ДДТ» и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года.
Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты
дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона
зрителей.