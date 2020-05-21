Wink бесплатно покажет концерт Юрия Шевчука

Видеосервис Wink бесплатно покажет телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге.

Премьера концерта группы «ДДТ» в видеосервисе Wink состоится 22 мая с 15.00 по московскому времени.

«Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур". Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым», — сказал лидер группы Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта «История Звука» прозвучат проверенные временем хиты группы «ДДТ» — «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё, что останется после меня» и другие композиции.

В целом концерт представляет ретроспективу развития группы «ДДТ» и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года.

Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.