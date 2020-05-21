НАВЕРХ

Wink бесплатно покажет концерт Юрия Шевчука

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: putnik / CC BY 3.0

Видеосервис Wink бесплатно покажет телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге.

Премьера концерта группы «ДДТ» в видеосервисе Wink состоится 22 мая с 15.00 по московскому времени.

«Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур". Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым», — сказал лидер группы Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта «История Звука» прозвучат проверенные временем хиты группы «ДДТ» — «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё, что останется после меня» и другие композиции.

В целом концерт представляет ретроспективу развития группы «ДДТ» и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года.

Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.


Еще по теме
ЕВС сообщил подробности проведения Евровидения в 2021 году
Вышел первый трейлер музыкальной комедии про Евровидение от Netflix
Выбрана лучшая песня за всю историю Евровидения
Объявлено место проведения «Евровидение-2021»
смотреть все
Новости #Музыка #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
Какие разновидности матриц существуют, чем отличаются популярные TN, IPS и VA и почему не существует идеального монитора?
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Как работают бесконтактные платежи NFC в смартфонах и других мобильных устройствах и насколько технология безопасна?
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
21 мая
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
14 мая
Платить телефоном: как работает технология NFC?
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
5 мая
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
 Смотреть все