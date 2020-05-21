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Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Семью из Новосибирска с ребенком, прибывшую в начале мая рейсом вместе с зараженным коронавирусом пассажиром, принудительно госпитализировали в обсерватор, сообщила пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Сразу после того, как был выявлен зараженный, всем пассажирам выдали предписание о помещении на изоляцию в обсерватор на 14 дней и до получения первого отрицательного теста.

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Но пассажиры из Новосибирска отказались от карантина в обсерваторе. Куйбышевский районный суд Иркутска вынес постановление о принудительной госпитализации всей семьи в обсерваторе сроком на 14 дней.

По данным регионального оперативного штаба на четверг, 21 мая, в области за последние сутки зарегистрировано 83 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер один человек. Общее число инфицированных достигло 863 случаев, выздоровело 177 пациентов, восемь — скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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