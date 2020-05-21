«Аэрофлот» разрешил без штрафов дважды переоформлять билеты

«Аэрофлот» расширил возможности переоформления неиспользованных билетов, купленных до 1 мая 2020 года — пассажир может дважды изменить даты и направление без штрафов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Для переоформления билета не нужно приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр авиакомпании или в агентство, где приобретался билет.

«При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания пассажиру не придется доплачивать разницу в тарифах, если она будет. Срок действия этого билета продлят до 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

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Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.

Также «Аэрофлот» предлагает однократную скиду 15% при переоформлении билета в случае, если рейс был отменен. Скидка не распространяется на премиальные билеты. Для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка.

«В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу оформляется сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течение трех лет», — уточнила авиакомпания.