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Вышел порнофильм про секс в самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jetsettingjasmine instagram.com/jetsettingjasmine

Порнорежиссер Эрика Люст выпустила фильм «Секс и любовь во время карантина», где показала не только постельные сцены, но и отношение порноактеров к такой нестандартной ситуации. Об этом Люст сообщила в своем Instagram.

Для съемок порно во время карантина Люст специально подобрала семейные пары порноактеров, а также одиноких звезд индустрии. Всего в фильме задействовано шесть героев: две пары и два отдельных героя.

Среди них семейная пара Кинг Ноир и Жасмин. Для съемок они установили дома камеры и снимались в проекте, не выходя из дома. Фильм получился не совсем обычным, сюжет сложен из сцен секса и разговоров актеров. Они рассуждают о тонкостях профессии, о съемках в период самоизоляции и о том, как они занимаются сексом вне съемочного процесса.

«"Секс и любовь во время карантина" переносит нас в дома и к реальной жизни шести исполнителей, давая нам представление о том, как они удовлетворяют себя во время изоляции», — написала в Instagram одна из участниц фильма.

Съемочный процесс проходил по скайпу, но Люст во многом предоставляла актерам свободу действий. «Я никогда не даю строгих инструкций исполнителям в отношении сексуальных сцен», — сказала Люст.

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