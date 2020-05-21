Сотрудник «Полюса» с коронавирусом умер в Красноярском крае

Сотрудник Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Красноярском крае с коронавирусом умер, сообщил представитель компании «Полюс».

«Мы подтверждаем смерть работника компании от COVID-19. Он был оперативно госпитализирован в Северо-Енисейскую больницу, переведен на аппарат ИВЛ и позднее бортом санавиации эвакуирован в краевую клиническую больницу, где врачи десять дней боролись за его жизнь», — сообщил представитель компании «Полюс» ТАСС.

У нескольких сотен сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината тесты показали положительные результаты, отмечает в соцсетях «Полюс». У большинства болезнь протекает бессимптомно, и их здоровью и жизни ничего не угрожает. Поэтому бессимптомных сотрудников, а также тех, у кого наблюдаются легкие симптомы, поместили в карантин.

На двух площадках разворачивается пункт временного размещения на 737 мест. 560 из них обеспечены «Полюсом». Еще 177 - администрацией Красноярского края. Также заканчивается развертывание мобильного госпиталя Министерства обороны на 1100 мест. Теперь можно будет обеспечить разделение бессимптомных сотрудников и работников с выраженными симптомами.