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Число клещей в «Красноярских Столбах» побило 30-летний рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pw95 / Attribution License

Высокая численность зараженных клещей ожидается этим летом в нацпарке «Красноярские Столбы», сообщает пресс-служба учреждения.

В 2020 году, по прогнозам специалистов, должен наблюдаться рост эпидемического потенциала природного очага на «Столбах», то есть как минимум высокая численность клещей с возможно высоким процентом их зараженности.

Учеты, проведенные 10 мая, показали, что число клещей на один километр постоянного учетного маршрута составило 147 экземпляров. Это число уже достигло максимального показателя сезонов 1987 и 2001 годов (142 экземпляров на километр), хотя пик численности еще не достигнут.

В разные годы он приходится на период конца мая-начала июня месяцев, в зависимости от погодных условий года. Поэтому ожидается рост численности клещей до более высоких значений.

Средние показатели зараженности за последние пять лет: на клещевой энцефалит приходится в среднем 2,4%, на клещевой боррелиоз – 45,2%.

«Территория национального парка «Красноярские Столбы», в том числе туристический район, по-прежнему не обрабатывается. Не забывайте, что инфекции, передаваемые иксодовыми клещами и болезни, от них возникающие, остаются для нас не менее опасными, чем коронавирус», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.