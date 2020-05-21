Число клещей в «Красноярских Столбах» побило 30-летний рекорд

Высокая численность зараженных клещей ожидается этим летом в нацпарке «Красноярские Столбы», сообщает пресс-служба учреждения.

В 2020 году, по прогнозам специалистов, должен наблюдаться рост эпидемического потенциала природного очага на «Столбах», то есть как минимум высокая численность клещей с возможно высоким процентом их зараженности.

Учеты, проведенные 10 мая, показали, что число клещей на один километр постоянного учетного маршрута составило 147 экземпляров. Это число уже достигло максимального показателя сезонов 1987 и 2001 годов (142 экземпляров на километр), хотя пик численности еще не достигнут.

В разные годы он приходится на период конца мая-начала июня месяцев, в зависимости от погодных условий года. Поэтому ожидается рост численности клещей до более высоких значений.

Средние показатели зараженности за последние пять лет: на клещевой энцефалит приходится в среднем 2,4%, на клещевой боррелиоз – 45,2%.

«Территория национального парка «Красноярские Столбы», в том числе туристический район, по-прежнему не обрабатывается. Не забывайте, что инфекции, передаваемые иксодовыми клещами и болезни, от них возникающие, остаются для нас не менее опасными, чем коронавирус», — говорится в сообщении.