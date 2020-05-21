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Развенчан популярный миф про ношение масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Две стороны медицинской маски равнозначны с точки зрения защиты, заявил доктор Мясников, который развеял популярный миф о том, что у таких изделий есть «изнанка».

«Рассказы о том, что заболевшему человеку маску нужно носить белой стороной к лицу, а для защиты здорового якобы наружной стороной — это бред», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам медика, маску можно надевать любой стороной. Микробы будут одинаково задерживаться на любой из сторон, которую человек выберет наружной. Самое важное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Мясников также напомнил, что для безопасности наряду со средствами индивидуальной защиты не стоит забывать про соблюдение социальной дистанции, а также гигиену. Только в этом случае человек сможет обезопасить себя от инфекции.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.