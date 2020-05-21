Развенчан популярный миф про ношение масок

Две стороны медицинской маски равнозначны с точки зрения защиты, заявил доктор Мясников, который развеял популярный миф о том, что у таких изделий есть «изнанка».

«Рассказы о том, что заболевшему человеку маску нужно носить белой стороной к лицу, а для защиты здорового якобы наружной стороной — это бред», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам медика, маску можно надевать любой стороной. Микробы будут одинаково задерживаться на любой из сторон, которую человек выберет наружной. Самое важное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу.

Мясников также напомнил, что для безопасности наряду со средствами индивидуальной защиты не стоит забывать про соблюдение социальной дистанции, а также гигиену. Только в этом случае человек сможет обезопасить себя от инфекции.