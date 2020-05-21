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Россия вышла на вирусное «плато»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

В России за сутки зафиксировали 8 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Шестые сутки подряд суточное число новых заболевших удерживается ниже 10 тысяч человек, страна вышла на «плато» по приросту инфицированных. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии увеличилось до 317 554.

Как отмечают специалисты, основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтвержденных случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне.

Фото: © стопкоронавирус.рф

За сутки также умерло 127 человек с COVID-19. Общее число жертв болезни в России превысило 3 тысячи человек, отмечается в сообщении.

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