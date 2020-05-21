Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая

Положительные результаты на коронавирус подтвердили у 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, сообщил оперштаб.

Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония. В связи с этим был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь Городской больницы №5.

При обследовании контактных инфекцию нашли у 11 пациентов и 38 медиков. При этом не объясняется, почему пациентку с пневмонией лечили в обычной, не ковидной больнице.

В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование в настоящее время продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица.

Сейчас больница находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. Из-за этого госпитализация пациентов в медучреждение приостановлена.

«В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь», – комментирует зампред правительства региона Ирина Долгова.

Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители края будут направляться в кардиодиспансер, городскую больницу №11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.