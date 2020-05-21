Запущен сервис по оформлению выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустило на едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов Российской Федерации. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов Российской Федерации.

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Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал года. Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка.

Поддержка семей предусмотрена указом президента «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Владимир Путин, выступая 25 марта 2020 года с обращением к россиянам, призвал Правительство РФ «форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне».

В соответствии с этим выплата пособий начнется уже с 1 июня 2020 года.