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Запущен сервис по оформлению выплат на детей от 3 до 7 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минкомсвязь запустило на едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов Российской Федерации. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов Российской Федерации.

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Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал года. Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка.

Поддержка семей предусмотрена указом президента «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Владимир Путин, выступая 25 марта 2020 года с обращением к россиянам, призвал Правительство РФ «форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне».

В соответствии с этим выплата пособий начнется уже с 1 июня 2020 года.
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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.