Три человека с коронавирусом умерли на Алтае

Три человека с подтвержденным коронавирусом за сутки умерли в Алтайском крае, диагноз поставили еще 57 пациентам, сообщил оперштаб.

Всего в регионе зафиксировано 1111 случаев заражения. Из них выздоровело – 573 человек5а, включая 65 детей, за минувшие сутки выписано 27 пациентов.

Трое умерших за сутки пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому сейчас точную причину смерти устанавливают паталогоанатомы. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией в крае составит девять человек.

Из общего числа заболевших в 726 случаях зафиксировано бессимптомное течение. Тяжелых больных с короновирусной инфекцией – 22, 12 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.