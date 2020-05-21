Новый сезон «13 причин почему» начнется с неприятностей

Netflix представил трейлер четвёртого сезона одного из своих самых скандальных проектов «13 причин почему». Он станет последним.

Сериал, который начался с выяснения обстоятельств смерти американской школьницы Ханны Бейкер, сведшей счеты с жизнью, получил большой общественный резонанс. Его назвали чересчур откровенным и жестоким. Вместе с тем он вскрывает множество проблем, с которыми сталкиваются современные школьники.

По сюжету перед смертью девушка записала 13 аудиокассет, каждая из которых посвящена одному человеку, способствовавшему ее решению уйти из жизни. Она передала записи однокласснику, который затем оставил их человеку, ставшему самой первой причиной. Тот передал кассеты «герою» второй пленки и так далее.

Обстоятельства произошедшего, в которых разбираются герои на протяжении нескольких сезонов, приводят к новым проблемам и смертям. В финальном сезоне подростки будут пытаться скрыть от взрослых и представителей полиции еще несколько тайн, ставших причиной гибели двоих одноклассников – изнасиловавшего Ханну и ее одноклассницу Брайса Уокера и его друга, спортсмена Монтгомери де ла Круза.

Последнего убили в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальном насилии над одним из школьников. Убийство Брайса, причинившего зло практически каждому из главных героев, решили «свалить» именно на него.

Трейлер нового сезона начинается с того, что главные герои в школе видят сделанную краской надпись – «Монти подставили». До правды будет пытаться докопаться Уинстон, с которым перед гибелью у Монтгомери завязались романические отношения.

Скрывать правду школьникам будет пытаться помочь и офицер полиции Билл Стэдалл – отец Алекса, фактически и убившего Брайса. Десятисерийный сезон полностью выйдет 5 июня. Он должен завершиться выпускным вечером главных героев, которые заканчивают старшую школу.