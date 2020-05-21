Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции

Совете Федерации решил дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона «в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях».

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«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — заявила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

По ее словам, теперь необходимо установить на будущее «правила игры», понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы. Изменения могут затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В России, по последним данным, выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: граждан просят не покидать дома без крайней необходимости, носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.