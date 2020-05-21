США оценили мировой ущерб от пандемии из-за Китая в $9 трлн

Американские власти подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил 9 триллионов долларов, заявил государственный секретарь США Майка Помпео.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир», — приводит РИА Новости слова Помпео.

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Госсекретарь напомнил, что из-за коронавируса погибли больше 90 тысяч американцев, 36 миллионов человек в США потеряли работу. Ранее Вашингтон заявил, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и не проинформировал мир об угрозе вовремя.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 000 890 человек, умерли 6,55% из них — 327 724. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там заразились более 1 558 700 человек, умерли 5,99% из них — 93 300.