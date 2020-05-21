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Кошка встала на защиту собаки от ветеринара. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кошка, вставшая в клинике для животных на защиту своей подруги-собаки, стала новым героем для интернет-пользователей. Видео, где разъяренная мурлыка нападет на ветеринара, стало популярным в Сети.

Кадры кошачьей атаки попали на камеры видеонаблюдения в одной из клиник для животных. На видео заметно, что собака лежит на столе, «айболит» крепко держит ее и пытается сделать укол четвероногому пациенту.

В это время кошка внимательно наблюдает за происходящим сквозь стеклянную перегородку, рассержено помахивая хвостом. Затем резво бежит в комнату и внезапно бросается на ветеринара, кусая и царапая его ногу.

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В СМИ сообщили, что кошка и собака — давние друзья и живут в одном доме. Одних пользователей Сети растрогало поведение мужественной «Мурки», пытающейся защитить подругу.

Другие искренне переживали за ни в чем не повинного ветеринара. «Я надеюсь, что ветеринар в порядке. Уверен, что он привык к такому поведению животных», — написали подписчики.

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