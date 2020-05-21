Пьяные «вахтовики» напали на полицейских в поезде в Красноярске. ВИДЕО

Нападение на наряд полиции, сопровождающий пассажирский поезд сообщением Северобайкальск-Москва, произошло в Красноярском крае, сообщает УТМВД по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники патрульно-постовой службы Сибирского линейного управления МВД России выявили двоих пьяных пассажиров, которые агрессивно реагировали на замечания и просьбы окружающих прекратить нарушение порядка. Мужчины, возвращавшиеся с работы вахтовым методом, нецензурно выражались и оскорбляли транспортных полицейских, находящихся при исполнении должностных обязанностей.

Во время задержания правонарушителей один из них — 36-летний житель Омска – ударил сотрудника полиции в лицо. Его приятель – 43-летний житель Удмуртии стал наносить удары по ногам второму полицейскому. В соответствии с законом «О полиции» полицейские вынужденно применили к нападавшим физическую силу и специальные средства.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Действующим законодательством за данное деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.