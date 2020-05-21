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Депутаты попросили у Мишустина деньги для бюджета Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Горсовета Новосибирска

Депутаты Горсовета Новосибирска обратились к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность расширения перечня пострадавших отраслей и разработки механизма компенсации выпадающих доходов местных бюджетов, сообщает пресс-служба Горсовета.

«Местные бюджеты несут потери по выпадающим доходам, но при наличии поддержки смогут выполнить все взятые на себя социальные обязательства. Мы очень надеемся, что мы как самое крупное муниципальное образование будем услышаны Правительством и со стороны государства будут предприняты дополнительные меры поддержки», — сказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Депутаты обратили внимание Мишустина на необходимости разработки механизма компенсации выпадающих доходов местных бюджетов и предоставления бюджетных кредитов под минимальный процент в связи с необходимостью поддержки малого и среднего бизнеса и ухудшением финансовой ситуации с наполнением местных бюджетов.

Также депутаты просят федеральное правительство рассмотреть возможность увеличения предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из федерального бюджета до размера 2/3 средней заработной платы работников, но не менее минимального размера оплаты труда (вместо нынешнего одного минимального размера оплаты труда в размере 12 тысяч рублей).

Еще одним предложением является расширение перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, очевидно серьезное падение доходов предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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