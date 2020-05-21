Общежитие медвуза в Барнауле закрыли на карантин из-за заражения

Студент Алтайского медуниверситета заразился коронавирусом, общежитие вуза закрыли на карантин, сообщил оперштаб края.

Уточняется, что 200 контактых, проживающих в общежитии в настоящее время изолированы. Здание переведено на функционирование по типу обсерватора, выходить студентам запрещено. Этажи изолированы один от другого.

Уточняется, что питание проживающим в общежитии доставляют на этажи в одноразовой посуде. Усилен дезинфекционный режим – в туалетах, умывальных комнатах, коридорах. Обеспечено наличие кожных антисептиков комнатах.

Персонал общежития оставлен на работе на 14 дней. Всех контактироавших с заболевшим обследовали на коронавитрус, положительные тесты получили от 11 человек, их всех госпитализировали.

Как сообщила ректор вуза Ирина Шереметьева, заразившийся студент работал в одной из больниц краевой столицы медбратом, как и многие другие студенты вуза. Очередное тестирование выявило у него инфекцию. Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин в общежитии № 3. Там находится 258 человек, покинуть здание они смогут только 3 июня, сообщает ГТРК «Алтай».