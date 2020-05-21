НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Общежитие медвуза в Барнауле закрыли на карантин из-за заражения

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Фото: © Минздрав Новосибирской области

Студент Алтайского медуниверситета заразился коронавирусом, общежитие вуза закрыли на карантин, сообщил оперштаб края.

Уточняется, что 200 контактых, проживающих в общежитии в настоящее время изолированы. Здание переведено на функционирование по типу обсерватора, выходить студентам запрещено. Этажи изолированы один от другого.

Уточняется, что питание проживающим в общежитии доставляют на этажи в одноразовой посуде. Усилен дезинфекционный режим – в туалетах, умывальных комнатах, коридорах. Обеспечено наличие кожных антисептиков комнатах.

Персонал общежития оставлен на работе на 14 дней. Всех контактироавших с заболевшим обследовали на коронавитрус, положительные тесты получили от 11 человек, их всех госпитализировали.

Как сообщила ректор вуза Ирина Шереметьева, заразившийся студент работал в одной из больниц краевой столицы медбратом, как и многие другие студенты вуза. Очередное тестирование выявило у него инфекцию. Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин в общежитии № 3. Там находится 258 человек, покинуть здание они смогут только 3 июня, сообщает ГТРК «Алтай».

Тема: Распространение коронавируса
Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая
Три человека с коронавирусом умерли на Алтае
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Секреты уборки: почему тряпка из магазина лучше?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая
Сибирь 21.05.2020 14:41
Три человека с коронавирусом умерли на Алтае
Сибирь 21.05.2020 14:26
Пьяные «вахтовики» напали на полицейских в поезде в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 21.05.2020 12:49
Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно
Сибирь 21.05.2020 12:27
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65087
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4920
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
4868
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
4691
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Секреты уборки: почему тряпка из магазина лучше?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Неистовая фурия на службе пропаганды. По сумме заслуг перед режимом вполне достойна пяти орденов.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.