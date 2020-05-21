Путин наградил Небензю и Захарову

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян удостоены орденов Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, говорится в документе опубликованном на официальном портале правовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Захарова назвала украинских националистов зверьем

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. Народные артисты Российской Федерации Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов награждены орденами Почета.

Медалью Ушакова удостоены подданные Великобритании за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. В соответствии с указом, медалью награждены Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.