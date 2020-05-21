Вероятность смерти от COVID-19 рассчитали на калькуляторе

Китайские ученые создали онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать вероятность перевода пациента в палату интенсивной терапии, подключения к ИВЛ и смерти. Этот инструмент может быть полезен и для врачей, и для пациентов, сообщил сооснователь компании GERO биофизик Петр Федичев.

Китайские ученые проанализировали более 1,5 тысячи историй болезни пациентов с COVID-19 и оценили 72 потенциальных фактора риска, в том числе возможную госпитализацию в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть.

Российские эксперты считают, что подобные инструменты будут полезны пользователям, медикам и исследователям, однако применять их следует с осторожностью. Программа не может поставить точный диагноз, она должна быть использована в качестве вспомогательного инструмента, пишут «Известия» со ссылкой на мнение медиков.

Калькулятор подтверждает результаты других исследований. Такой инструмент оценки рисков может быть полезен и медикам, и пациентам, уверен сооснователь компании GERO биофизик Петр Федичев.

«При помощи таких средств здоровые граждане могут оценить свои риски, чтобы лучше понимать возможные последствия заражения. Также они могут предпринять необходимые шаги для защиты своего здоровья», — рассказал эксперт.