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Завод по переработке канализационных отходов запустят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Завод для сжигания иловых осадков сточных вод, которые образуются в канализациях и очистных сооружениях, построят в Омске по технологии новосибирского Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

«В Омске возникла большая проблема — у них закончились площади для захоронения иловых осадков и нет возможности осваивать новые. Кроме того, есть понимание, что нужно переходить на более эффективные способы. В этом году планируется полноценный запуск и вывод работы первой очереди завода на круглосуточную эксплуатацию», — цитирует «Наука в Сибири» научного сотрудника лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК СО РАН Юрия Дубинина.

По его словам, строительство завода обеспечит сжигание трети всех осадков, которые образуются в Омске. После запуска установки в Омске планируется распространение технологии в других городах.

На предприятии в Омске применят инновационную технологию сжигания осадка в кипящем слое катализатора, разработанную в ИК СО РАН. Частицы катализатора для процесса состоят из оксида алюминия, на который нанесен активный компонент — оксиды меди, магния, хрома. В реакторе они находятся во взвешенном состоянии за счет подаваемого снизу воздуха.

Используемые установки уменьшают температуру сжигания топлива с 1—1,2 тысячи до 700—750 градусов, снижают выбросы вредных веществ в атмосферу, имеют высокий коэффициент полезного использования тепловой энергии топлива — до 95%.

В России иловые осадки в основном складируют на специальных полигонах, но их количество ограничено. К тому же, осадки опасны тем, что сами по себе являются токсичным материалом, а при их сжигании без применения каталитической технологии образуются такие вещества, как диоксины, оксиды азота (NOx), монооксид углерода (CO).

Применение технологии ИК СО РАН позволяет проводить этот процесс с максимальной экологической безопасностью, при этом стоимость создания таких заводов в разы ниже зарубежных аналогов. На данный момент, в России существует всего три предприятия по сжиганию иловых осадков, созданных на основе европейской технологии. Все они находятся в Санкт-Петербурге.

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