Директор завода в Новосибирске скрыл 7 млн рублей налогов

Руководителя «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» обвинили в сокрытии 7 миллионов рублей налогов с помощью подконтрольную фирму, сообщает прокуратура Новосибирской области.
По версии следствия, 53-летний руководитель ЗАО «Завод
Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ»), которое занималось
производством нагревательных элементов индукционного типа, знал о существовании
с 2017 года задолженности по налогам и сборам в размере 22 миллионов рублей.
Чтобы скрыть часть налогов он стал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность завода через возглавляемую им подконтрольную организацию ООО «ЗСТМ Эмур», на счета которой стала поступать прибыль от реализации, произведенной на производственных мощностях ЗАО «ЗСТМ» продукции.
Для этого бизнесмен перевел в ООО «ЗСТМ Эмур» всех
сотрудников, которые фактически остались на прежних рабочих местах, а также
заключил между этими организациями фиктивный договор аренды производственного
оборудования, оплата по которому не производилась. Предприниматель сокрыл свыше 7 миллионов рублей.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть
1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых
должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном
размере).
Мужчина полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до трех лет.