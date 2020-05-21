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Директор завода в Новосибирске скрыл 7 млн рублей налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководителя «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» обвинили в сокрытии 7 миллионов рублей налогов с помощью подконтрольную фирму, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, 53-летний руководитель ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» (ЗАО «ЗСТМ»), которое занималось производством нагревательных элементов индукционного типа, знал о существовании с 2017 года задолженности по налогам и сборам в размере 22 миллионов рублей.

Чтобы скрыть часть налогов он стал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность завода через возглавляемую им подконтрольную организацию ООО «ЗСТМ Эмур», на счета которой стала поступать прибыль от реализации, произведенной на производственных мощностях ЗАО «ЗСТМ» продукции.

Для этого бизнесмен перевел в ООО «ЗСТМ Эмур» всех сотрудников, которые фактически остались на прежних рабочих местах, а также заключил между этими организациями фиктивный договор аренды производственного оборудования, оплата по которому не производилась. Предприниматель сокрыл свыше 7 миллионов рублей.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Мужчина полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до трех лет.

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