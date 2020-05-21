НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России

Источник:
Sibnet.ru
68 0
Фото: © Julia M Cameron

Сервис видеокоммуникаций, разработанный Минпросвещения, Минкомсвязи и Ростелекомом, войдет в российскую образовательную платформу «Мое просвещение». Воспользоваться сервисом можно будет из раздела «Мое образование» Единого портала государственных услуг.

«Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

#Образование
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»

Функции новой платформы позволят учителям проводить занятия в информационно-интерактивной форме. В случае отсутствия ученика по болезни или по непредвиденным обстоятельствам платформа позволит смотреть урок, проводимый учителем в классе в режиме онлайн или обратиться к ранее сделанной записи позже: материалы будут храниться в личном кабинете ученика несколько дней.

Интерактивный видеосервис на портале госуслуг интегрируют с календарем образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту.

Все это в совокупности сделает работу учителей более комфортной, а учебный процесс школьников эффективным. Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.

Официальное название нового сервиса будет представлено по окончании апробации, рабочую версию прототипа называют Russian online communications assistant.

Еще по теме
Пролет ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем показали на видео
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
Российских военных научат маскировать технику под сугробы
Су-57 сможет воевать без пилота
смотреть все
Обзоры #Оружие #Интернет #Интернет
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
Какие разновидности матриц существуют, чем отличаются популярные TN, IPS и VA и почему не существует идеального монитора?
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Как работают бесконтактные платежи NFC в смартфонах и других мобильных устройствах и насколько технология безопасна?
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Новости
провайдера
21 мая
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
19 мая
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
18 мая
Wink представил самые популярные по просмотрам сериалы
15 мая
«Виртуальный ЦОД» РТК привлекут для контроля скорости на дорогах
 Смотреть все