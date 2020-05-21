Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России

Сервис видеокоммуникаций, разработанный Минпросвещения, Минкомсвязи и Ростелекомом, войдет в российскую образовательную платформу «Мое просвещение». Воспользоваться сервисом можно будет из раздела «Мое образование» Единого портала государственных услуг.

«Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

#Образование Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»

Функции новой платформы позволят учителям проводить занятия в информационно-интерактивной форме. В случае отсутствия ученика по болезни или по непредвиденным обстоятельствам платформа позволит смотреть урок, проводимый учителем в классе в режиме онлайн или обратиться к ранее сделанной записи позже: материалы будут храниться в личном кабинете ученика несколько дней.

Интерактивный видеосервис на портале госуслуг интегрируют с календарем образовательных событий, региональными электронными дневниками и журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту.

Все это в совокупности сделает работу учителей более комфортной, а учебный процесс школьников эффективным. Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.

Официальное название нового сервиса будет представлено по окончании апробации, рабочую версию прототипа называют Russian online communications assistant.