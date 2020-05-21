Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max

Фильм «Лига справедливости» в режиссерской версии выйдет на HBO
Max в 2021 году, уже подтверждено что в расширенной версии появится персонаж Дарксайд.
Фильм «Лига справедливости», режиссером которой считается
Зак Снайдер, вышел в 2017 году. Основная
часть съёмок прошла с апреля по октябрь 2016 года. После того как Снайдер
покинул проект из-за смерти дочери, студия наняла Джосса Уидона для съёмок
дополнительных сцен и некоторой переработки сценария и постпродакшена.
После выхода фильма Снайдер сообщил зрителям, что по-другому видит некоторые сцены и показывал, каким он видит фильм на самом деле, сообщает The Hollywood Reporter. В 2021 году зрители увидят режиссёрскую версию «Лиги».