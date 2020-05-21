ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса

Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», — приводит ТАСС заявление Вуйнович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19

Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает специалист. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности. Вуйнович отметила, что Россия сразу начала предпринимать различный комплекс мер, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить перенос инфекции и выявить зараженных.

Ранее Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.