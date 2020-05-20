НАВЕРХ

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Рост заболеваемости в Омской области не допускает смягчить режим самоизоляции в ближайшее время, сообщил в среду региональный опрештаб.

В среду на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 было принято решение продлить режим самоизоляции в Омской области до 3 июня. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка не стабилизирована. По оценке регионального управления Роспотребнадзора, область еще только движется к пиковым значениям по заболеваемости COVID-19.

По данным на 20 мая, с начала эпидемиологической ситуации в регионе зарегистрировано 717 случаев заражения коронавирусом,140 человек выздоровели, 17 пациентов скончались.


Тема: Распространение коронавируса
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
Сразу шесть врачей заразились COVID-19 в Бурятии
Полтысячи человек заразились коронавирусом в Красноярском крае
смотреть все
Омск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Путин потребовал фермерских ярмарок
•
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
•
Найден главный секрет долголетия
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня
Сибирь 20.05.2020 22:47
Дорога на Телецкое озеро стала Чуйским трактом
Сибирь 20.05.2020 21:26
Малыш в Горно-Алтайске выпал из окна дестада
Сибирь 20.05.2020 20:30
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
Сибирь 20.05.2020 17:22
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
64866
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7639
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4812
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
3736
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед одобрил индивидуальные тарифы ОСАГО
•
Путин потребовал фермерских ярмарок
•
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
•
Найден главный секрет долголетия
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
•
Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие пациенты у нас смутительные все пошли, видать из бессимптомных.

Uynachalnica

Потерпеть надо было, а не выскакивать со своим карандашом и блокнотом!

suportar

Ребята, лежал 10 дней в реанимацции. Каждый день приходила бабулька с косой и забирала 2- х, а то и...

Praetorian

Достали со своими поправками, обнулениями и прочей дребеденью. Все эти поправки можно не вносить в конституцию...

Алекс555

Правильно. Кому-то этот футбол и хоккей на Х не нужен,а деньги оплачивают налогоплотельщиков тоже.Пусть...