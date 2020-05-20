Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня

Рост заболеваемости в Омской области не допускает смягчить режим самоизоляции в ближайшее время, сообщил в среду региональный опрештаб.

В среду на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 было принято решение продлить режим самоизоляции в Омской области до 3 июня. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка не стабилизирована. По оценке регионального управления Роспотребнадзора, область еще только движется к пиковым значениям по заболеваемости COVID-19.

По данным на 20 мая, с начала эпидемиологической ситуации в регионе зарегистрировано 717 случаев заражения коронавирусом,140 человек выздоровели, 17 пациентов скончались.