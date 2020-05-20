Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня

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Рост заболеваемости в Омской области не допускает смягчить
режим самоизоляции в ближайшее время, сообщил в среду региональный опрештаб.
В среду на заседании оперативного штаба по борьбе с
распространением COVID-19 было принято решение продлить режим самоизоляции в
Омской области до 3 июня. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка не
стабилизирована. По оценке регионального управления Роспотребнадзора, область
еще только движется к пиковым значениям по заболеваемости COVID-19.
По данным на 20 мая, с начала эпидемиологической ситуации в
регионе зарегистрировано 717 случаев заражения коронавирусом,140 человек выздоровели,
17 пациентов скончались.