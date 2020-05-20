Завтрак советского инженера изумил пользователей Сети

Пользователей интернета удивила фотография, опубликованная в аккаунте «Жизнь в СССР!» в соцсети Twitter. В описании указывается, что снимок датирован 1970-ми годами, он подписан «завтрак советского инженера и его семьи».

«На кадре запечатлена советская семья из четырех человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре», — говорится в описании исторического кадра.

Зaвтpaк coвeтcкoгo инжeнepa и eгo ceмьи, 1970-е pic.twitter.com/Gw94H2Qjm4 — Жизнь в СССР! (@ussrlife) May 18, 2020

Однако многие комментаторы посчитали, что советские люди не могли позволить себе питаться настолько хорошо в ту эпоху. Некоторые стали иронизировать, что на столе не хватает лобстеров или черной икры.

Позднее выяснилось, что фотография есть в исторических архивах, на самом деле это был постановочный снимок, сделанный в 1985 году. Его официальное название — «Рыбный день в кубанской семье».